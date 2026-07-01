Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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01.07.2026 11:03:00
Netflix’s ‘Owning Manhattan’ star Ryan Serhant expands real estate empire to Texas in ‘strategic’ move
Reality TV star Ryan Serhant is expanding his fast-growing real estate empire to the Lone Star State.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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