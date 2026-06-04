Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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04.06.2026 17:00:08
Netflix’s New Movie Strategy: Fewer, Better Films
Dan Lin doesn’t fawn over stars or write blank checks. And he still greenlights more movies than anyone.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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