True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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04.07.2026 12:00:46
Netflix's New True Crime Series Is the Latest Twisted Horror Show I Can't Stop Watching
Commentary: Netflix's Worst Neighbor Ever is the latest true crime installment from Blumhouse and explores riveting, heartbreaking real-life horror stories that hit close to home.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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