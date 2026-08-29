Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.08.2026 21:22:01
Netflix's Profit Is at a Record and Its Stock Sits 35% Below Its High. Time to Buy the Stock?
Here's an odd pair of facts. Netflix (NASDAQ:NFLX) has never made more money than it is making right now -- net income over the past four reported quarters totals about $13.65 billion, comfortably above the record $10.98 billion the company earned in all of 2025. And yet the stock has fallen about 35% from its 52-week high of $126.71, trading near $82 as of this writing -- and that's after a bounce from about $72 early this month.Profits are at an all-time high, and shares down by more than a third.Is this a buying opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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