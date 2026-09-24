25.09.2026 00:21:01

Netflix's Revenue Growth Has Slowed for 2 Straight Quarters. Should You Buy the Stock Anyway?

Netflix (NASDAQ:NFLX) is still growing at a double-digit rate. It just isn't growing like it was a year ago.

The streaming service company's revenue rose 16.2% year over year in the first quarter of 2026 and 13.4% in the second, down from 17.6% growth in the fourth quarter of 2025. And management's forecast calls for about 12% growth in the third quarter.

At about $72 as of this writing, the stock sits more than 40% below its 52-week high and about 10% above its 52-week low.

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