Sooner Holdings Aktie
WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087
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27.03.2026 16:23:00
Netflix’s second price hike in just over a year came sooner than expected, but don’t expect subscribers to jump ship
Netflix is raising prices for the second time in just over a year, with the increase coming faster than most analysts had predicted.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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