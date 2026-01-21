Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
21.01.2026 17:11:00
Netflix’s stock remains under pressure as investors balk at forecast and Warner Bros. acquisition
Investors appear unconvinced by Netflix’s effort to acquire Warner Bros. Discovery’s studio and streaming businesses and have registered their discontent over the company’s 2026 guidance.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bros Holding Co
Analysen zu Bros Holding Co
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!