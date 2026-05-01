NETGEAR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NETGEAR lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NETGEAR -0,210 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 162,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at