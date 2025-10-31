NetGear stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NetGear hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 184,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 183,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at