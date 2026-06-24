ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
24.06.2026 10:48:51
Netherlands lobbies US to drop chip curbs targeting ASML sales to China
China is the company’s most important market and accounted for 19% of net system sales in the first quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu ASML NV
|
12:27
|Mittwochshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
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12:27
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.06.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 573,60
|0,81%