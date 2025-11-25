Netjobs Group AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Netjobs Group AB hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Netjobs Group AB ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at