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25.11.2026 06:31:29
Netjobs Group Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Netjobs Group Registered B hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Netjobs Group Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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