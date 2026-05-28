Netjobs Group Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Netjobs Group Registered B gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at