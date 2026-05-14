RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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14.05.2026 14:14:55
NetLink NBN Trust posts 1.1% rise in H2 DPU to S$0.0271
Company expects its business to ‘remain resilient’ despite uncertainties from Middle East conflictWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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