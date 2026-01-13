Netlink Solutions (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Netlink Solutions (India) hat am 12.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 INR. Im Vorjahresviertel waren -3,020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at