Netlist: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Netlist hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 105,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at