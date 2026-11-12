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12.11.2026 06:31:28
Netlist: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Netlist hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 105,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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