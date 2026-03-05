Netlist: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Netlist hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Netlist vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 120,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 34,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 188,63 Millionen USD gegenüber 147,10 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at