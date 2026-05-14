Netlist: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Netlist hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netlist in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 261,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 104,9 Millionen USD im Vergleich zu 29,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at