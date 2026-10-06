Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 14:16:15

Netlist Enters Into Patent License And Settlement Agreements With Micron Technology

(RTTNews) - Tuesday, Netlist, Inc. (NLST.PK) announced Patent License and Settlement agreements with Micron Technology, Inc. (MU), aiming to settle and mutually release all pending legal proceedings between the companies.

Under the agreements, Micron will receive a 5-year term license to Netlist's patent portfolio, including patents covering server DIMMs and High Bandwidth Memory technologies.

Meanwhile, Micron will pay Netlist $30 million per quarter from the fourth quarter of 2026 through the third quarter of 2031, totaling $600 million during the term.

Speaking about the agreements, Netlist CEO C.K. Hong stated that the latest move further validates the value of the company's AI memory technologies.

NLST closed trading at $5.65, down 0.18 percent on the OTC Markets. Meanwhile, MU was trading at $1,069.60, up 0.53 percent before the bell on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netlist IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Netlist IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Micron Technology Inc. 930,90 -1,67% Micron Technology Inc.
Netlist IncShs 6,66 17,88% Netlist IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen