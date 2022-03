Netlist hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Netlist präsentierte in der am 01.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,038 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,009 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 36,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 216,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,027 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netlist -0,036 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 142,36 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 201,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 47,23 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at