Netmarble Games stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netmarble Games hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 749,20 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 717,64 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at