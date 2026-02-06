Netmarble Games: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Netmarble Games hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -346,20 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Netmarble Games ein EPS von -2024,000 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 797,60 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 649,00 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 9,90 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 745,53 Milliarden KRW gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2990,97 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 313,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Netmarble Games mit einem Umsatz von insgesamt 2 835,07 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 663,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,43 Prozent gesteigert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3408,87 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 2 789,58 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at