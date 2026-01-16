NetraMark veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NetraMark hat am 15.01.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat NetraMark 0,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,43 Millionen CAD – eine Minderung um 6,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,46 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at