NetraMark veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NetraMark gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 69,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NetraMark 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at