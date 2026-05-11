Netripples Software legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Netripples Software hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,2 Millionen INR – eine Minderung von 0,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,4 Millionen INR eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,78 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 62,70 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at