Netripples Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Netripples Software lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netripples Software in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,0 Millionen INR im Vergleich zu 16,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at