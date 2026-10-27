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27.10.2026 06:31:29
Netripples Software präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Netripples Software hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Netripples Software im vergangenen Quartal 14,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netripples Software 17,0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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