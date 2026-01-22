22.01.2026 06:31:28

Netripples Software stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Netripples Software lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Netripples Software mit einem Umsatz von insgesamt 15,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

