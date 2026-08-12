Netripples Software: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Netripples Software hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Netripples Software im vergangenen Quartal 18,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netripples Software 12,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at