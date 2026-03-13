Netskope A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Netskope A hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 196,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netskope A 148,5 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,180 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Netskope A ein Ergebnis je Aktie von -0,930 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 709,00 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 538,27 Millionen USD erwirtschaftet worden.

