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05.06.2026 06:31:29
Netskope A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Netskope A hat am 03.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Netskope A mit einem Umsatz von insgesamt 201,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,80 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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