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04.09.2026 06:31:29
Netskope A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Netskope A hat am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 170,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 220,5 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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