Netskop a Aktie
WKN DE: A41FLH / ISIN: US64119N6085
12.01.2026 15:50:26
Netskope CFO Sells $856K in Stock as Shares Sit 13% Below IPO Price
Andrew H. Del Matto, the chief financial officer of Netskope (NASDAQ:NTSK), executed a direct open-market sale of 49,875 shares on Jan. 6, following the conversion of derivative securities, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.16); post-transaction value based on Jan. 6 market close ($16.63).Netskope is a technology company specializing in cloud security solutions, with a focus on protecting data and enabling secure access across cloud, web, and SaaS environments. Its unified platform addresses the evolving security needs of modern enterprises as organizations transition to hybrid and AI-driven workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Netskope Inc Registered Shs -A-
