Netsol Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Netsol Technologies lud am 28.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 20,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,250 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Netsol Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 74,37 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netsol Technologies 66,09 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at