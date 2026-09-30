30.09.2026 06:31:29

Netsol Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Netsol Technologies lud am 28.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 20,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,250 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Netsol Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 74,37 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netsol Technologies 66,09 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen