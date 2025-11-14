Netsol Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Netsol Technologies hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at