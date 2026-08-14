NETSTARS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NETSTARS hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 3,92 JPY gegenüber 4,95 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NETSTARS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at