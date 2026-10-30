NetSTREIT Aktie
WKN DE: A2QBFN / ISIN: US64119V3033
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30.10.2026 18:15:02
NETSTREIT: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, NETSTREIT (NYSE:NTST) increased its full-year 2026 net investment guidance to at least $800 million. High financing costs have squeezed private buyers, giving the real estate investment trust (REIT) a clear window to buy assets at better returns.
Three takeaways from management's comments highlight how this landscape benefits long-term shareholders.
Higher interest rates have driven smaller buyers out of the market. Property sellers can no longer count on cheap debt financing, making them far more willing to negotiate on purchase cap rates, which measure initial property yield.
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