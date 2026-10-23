NetSTREIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NetSTREIT hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NetSTREIT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 48,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at