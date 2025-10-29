|
NetSTREIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NetSTREIT stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat NetSTREIT mit einem Umsatz von insgesamt 48,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,55 Prozent gesteigert.
