NetSTREIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NetSTREIT lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NetSTREIT ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NetSTREIT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 46,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at