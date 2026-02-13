13.02.2026 06:31:29

NetSTREIT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NetSTREIT gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NetSTREIT einen Umsatz von 44,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,080 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NetSTREIT ein Gewinn pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 195,85 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 163,54 Millionen USD umgesetzt.

