NetSTREIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NetSTREIT hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NetSTREIT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 61,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at