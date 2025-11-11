|
11.11.2025 06:31:28
Nettlinx: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nettlinx hat am 08.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Nettlinx vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,18 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Nettlinx 53,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72,6 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
