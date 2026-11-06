Nettlinx informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nettlinx präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 INR gegenüber -2,180 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,31 Prozent auf 48,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at