Nettlinx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nettlinx ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nettlinx die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Nettlinx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Nettlinx vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,140 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,42 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 209,45 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 37,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 335,24 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at