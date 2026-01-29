|
Nettlinx stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nettlinx hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 INR gegenüber 2,78 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Nettlinx mit einem Umsatz von insgesamt 48,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 45,91 Prozent verringert.
