LONDON (dpa-AFX) - Der Einwanderungsüberschuss nach Großbritannien ist erneut deutlich gesunken. Das geht aus jüngsten Schätzungen der Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hervor. Demnach wanderten in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2026 nur rund 77.000 Menschen mehr nach Großbritannien ein als aus. Das ist die niedrigste Zahl seit 1997 - mit Ausnahme der Pandemie, als das Reisen erheblich eingeschränkt war.

Bei Briten, EU-Bürgern und weiteren europäischen Staatsangehörigen war die Zahl der Auswanderer sogar größer als die der Einwanderer. Nicht-EU-Bürger wandern weiterhin in größerer Zahl ein als aus, doch ein deutlicher Rückgang der Einwanderung in diesem Bereich ist der Treiber der allgemeinen Entwicklung, wie das ONS mitteilte.

Die Zahl der Einwanderer nach Großbritannien aus Nicht-EU-Ländern war nach dem Brexit drastisch angestiegen. Ihren Höhepunkt erreichte die sogenannte Nettoeinwanderung in den zwölf Monaten bis Ende März 2023 mit einem geschätzten Einwanderungsüberschuss von 944.000 Menschen./cmy/DP/stw