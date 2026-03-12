BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
12.03.2026 09:59:46
Nettogewinn sinkt nur leicht: BMW kommt noch glimpflich davon
Für VW und Daimler ist es eine rabenschwarze Woche - BMW kommt dagegen noch vergleichsweise gut durch die Krise. Allerdings haben auch die Münchener Schwierigkeiten. Besonders in einem Land bricht der Absatz ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu BMW AG
|
12.03.26
|ROUNDUP 3: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|BMW-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW macht nur etwas weniger Gewinn (Spiegel Online)
|
12.03.26
|RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|Bernstein Research beurteilt BMW-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.