BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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03.11.2026 17:18:58
Nettogewinn von 184,5 Millionen: Biontech schreibt wieder schwarze Zahlen
Der Mainzer Biotechkonzern BioNTech hat im dritten Quartal schwarze Zahlen geschrieben und blickt wieder etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Gleichzeitig wirft der Abgang des Gründerpaares seine Schatten voraus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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