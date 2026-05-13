Nettozuflüsse der Allianz-Vermögensverwaltung höher als erwartet

DOW JONES--Die Allianz hat in ihrer Vermögensverwaltung im ersten Quartal mehr Kundengelder eingeworben als erwartet. Das Segment, das aus Allianz Global Investors (AGI) und der US-Fondsgesellschaft Pimco besteht, sammelte im ersten Quartal 45,2 Milliarden Euro bei den Kunden ein nach 45,5 Milliarden im vierten Quartal 2025. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 28 Milliarden Euro gerechnet. Pimco allein flossen etwa 37,6 Milliarden Euro zu, AGI 7,6 Milliarden Euro. Das gesamte für Dritte verwaltete Vermögen der Allianz lag Ende des Quartals bei 2,04 Billionen Euro nach bei 1,99 Billionen Euro Ende 2025.

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May 13, 2026 01:19 ET (05:19 GMT)